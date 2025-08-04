İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi! 4-5 Ağustos Mart İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beşiktaş ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ağustos İstanbul Beşiktaş su kesintisi saatleri...
Beşiktaş su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: SİNANPAŞA MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 04.08.2025 15:51:56
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.08.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185