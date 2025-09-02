İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi! 2-3 Eylül İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beşiktaş ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Eylül İstanbul Beşiktaş su kesintisi saatleri...
BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ
İSKİ Beşiktaş su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: MURADİYE MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.09.2025 13:39:52
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.09.2025 17:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185