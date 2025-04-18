İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi! 18 Nisan Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Beşiktaş elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-18 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKMAN, AVCILAR, AYDIN, AÇIK, BABAPINAR ARALIĞI, BULUT, CAN, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, GÜVEN, GÜZEL BAHÇE, KUZEY, LALEZAR, MEKTEP, NAZ, SAĞLIK OCAĞI, YAKA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/04/2025 10:00:00 - 18/04/2025 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-18 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah OKÇULAR YOLU sk / PİRİPAŞA mah AKGEYİK, BERABERLİK, BEZİRGAN, HÖRGÜÇ, KAZAK, MÜVERRİH ÇIKMAZI, SAİT BEY, SÜPÜRGECİ, TAŞKESEN, ÇAKIRKEYF, ŞATAFATLI sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah KAZAN sk bölgelerinde 18/04/2025 10:00:00 - 18/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-18 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KADIMEHMET EFENDİ mah ARDA sk / KULAKSIZ mah ARDA, DOĞRAMACI KEMAL, DUT DİBİ, HALİL EFENDİ ÇIKMAZI, KULAKSIZ ÇEŞME, LAMİ ÇELEBİ ÇIKMAZI, NİSA MEKTEBİ, NİSA MEKTEBİ ÇIKMAZI, OKÇU YÜCEL, SEYİD ALİ MESCİDİ, ŞİMAL YILDIZI sk bölgelerinde 18/04/2025 11:00:00 - 18/04/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-18 16:00:00 - 20:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKMAN, AVCILAR, AYDIN, AÇIK, BABAPINAR ARALIĞI, BULUT, CAN, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, GÜVEN, GÜZEL BAHÇE, KUZEY, LALEZAR, MEKTEP, NAZ, SAĞLIK OCAĞI, YAKA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/04/2025 16:00:00 - 18/04/2025 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.