İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 2-3 Temmuz İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bayrampaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ALTINTEPSİ MAH

Arıza Açıklaması: TELEKOMÜNIKASYON ŞIRKETLERI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.07.2025 15:53:27

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185