İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 5-6 Eylül İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Eylül İstanbul Başakşehir su kesintisi saatleri...
Başakşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ
İSKİ Başakşehir su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: BAHÇEŞEHİR 1.KISIM MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.09.2025 14:32:03
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.09.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185