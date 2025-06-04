İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 4-5 Haziran İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 4-5 Haziran İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bakırköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul Bakırköy su kesintisi saatleri...

Bakırköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ZUHURATBABA MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.06.2025 15:47:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.06.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 4-5 Haziran İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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