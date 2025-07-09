İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi! 9 Temmuz Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bakırköy elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-09 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 09/07/2025 09:00:00 - 09/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-09 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ŞEHİT MUAMMER YÜZSÜREN sk bölgelerinde 09/07/2025 09:00:00 - 09/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-09 14:00:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah KONAKLI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 19., 19/1., 19/3., 20., 200., 209., 21., 3., 3/1., 3/2., 3/5., 4., 4/1., 6/5., 7., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 09/07/2025 14:00:00 - 09/07/2025 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.