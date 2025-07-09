İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi! 9 Temmuz Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Bakırköy elektrik kesintisi listesi! 9 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Temmuz günü İstanbul Bakırköy ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bakırköy elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Bakırköy elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Bakırköy elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-07-09 09:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 09/07/2025 09:00:00 - 09/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-09 09:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ŞEHİT MUAMMER YÜZSÜREN sk bölgelerinde 09/07/2025 09:00:00 - 09/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-09 14:00:00 - 17:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah KONAKLI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 19., 19/1., 19/3., 20., 200., 209., 21., 3., 3/1., 3/2., 3/5., 4., 4/1., 6/5., 7., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 09/07/2025 14:00:00 - 09/07/2025 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.