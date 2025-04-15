İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi! 15 Nisan Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bakırköy elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah CUMHURİYETÇİ, FAZIL PAŞA, FİŞEKHANE, MİLLİYETÇİ, RAY, SPORCU, TÜRKÇÜ, YAKUT, YAKUTLU, İZCİ sk bölgelerinde 15/04/2025 09:00:00 - 15/04/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah ZÜBEYDE HANIM sk / ZEYTİNLİK mah MİLLİYETÇİ sk bölgelerinde 15/04/2025 09:00:00 - 15/04/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah GENERAL NACİ TINAZTEPE, YENİ FİŞEKHANE, ZÜBEYDE HANIM sk / ZEYTİNLİK mah CUMHURİYETÇİ, FİŞEKHANE, MİLLİYETÇİ, RAY, SPORCU, YAKUT, YAKUTLU, İZCİ sk bölgelerinde 15/04/2025 09:00:00 - 15/04/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZUHURATBABA mah AKATLAR, BİNGÜL, GÜLBAHÇE, HÜDAVERDİ, HÜR, KARABAL, LEVENTLER, SARSILMAZ, TUNABOYLU, TÜRKİŞ, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA, ÇAMLIK ÇEŞME sk bölgelerinde 15/04/2025 09:00:00 - 15/04/2025 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.