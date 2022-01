İstanbul Bahçeşehir'de durum vahim! Kar nedeniyle araçlar yollarda kaldı, belediye ekipleri ortada yok

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam ediyor. Yetkililer zorunlu olmadıkça vatandaşlara araçlarıyla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulunurken İstanbul Bahçeşehir'den gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

BELEDİYE EKİPLERİ ORTADA YOK

Kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kalırken belediye ekiplerinin bölgede herhangi bir çalışma yürütmemesi mahsur kalan vatandaşların tepkisini çekti.

İMAMOĞLU: TIKANIKLIK HİZMET ETMEMİZİ ENGELLEYECEK

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) basın mensupları ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vatandaşlara birtakım uyarılarda bulundu. İstanbul'un herhangi bir yerinde her an ani bastıran kar yağışları görülebileceğini belirten İmamoğlu, "Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir. Her ne kadar trafikle ilgili akışı en verimli şekliyle şu an sürdürdüğümüzü ifade etsek de bir anda bastıran bir kar, kış koşullarına hazırlık olmayan bir araç ya da yoğunlaşan trafikten dolayı tıkanıklık o yollara hizmet etmemizi de engelleyecek. Lütfen vatandaşlarımız bu koordineli çalışmalarına bizimle devam etsinler. Hiçbir vatandaşımız acil ihtiyacını hissettiğinde kendini yalnız hissetmesin. Bizler 7/24 onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

VALİ YERLİKAYA: ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM

Bu arada sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımla vatandaşlara seslenen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ""Sevgili İstanbullular, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

