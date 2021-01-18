İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor

18.01.2021 13:52 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:27

İstanbul Bahçelievler'de Bülent Tetik isimli bir vatandaş biriktirdiği altınları yanlışlıkla çöpe atınca Bahçelievler Belediyesi ekipleri harekete geçti. Çöpleri toplayan kamyonun tespit edilmesinin ardından yaklaşık 7-8 kişilik ekip altınları çöplerin içinde aramaya başladı. İşte canlı yayına yansıyan ilginç altın avının görüntüleri.

İstanbul Bahçelievler'de biriktirdiği altınları çöp diye çöp kutusuna atan vatandaş durumu fark ederek hemen belediye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler ise o sokakta çöpleri toplayan aracı tespit ederek altınları aramak üzere harekete geçti.

CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu ilginç olayı canlı yayında şu sözlerle aktardı:

"İstanbul Bahçelievler'de Bülent Tetik isimli bir vatandaş evdeki çöpleri çöp kutusuna attı ancak çöpün içinde altınları olduğunun farkında değildi. Çünkü küçük kızı o altınları çöpün içerisine atmıştı. İhbar geldikten sonra o çöpler herhangi bir yere dökülmedi ve şu anda bulunduğumuz alana döküldü. Bahçelievler Belediyesi temizlik işlerinin bulunduğu bu depoya döküldü ve ekipleri şu anda o altınları aramaya devam ediyorlar.

ÇÖP NİYETİNE KONTEYNERİN İÇİNE ATTI

Olay akşam saatlerinde yaşandı. İşe gitmek için evden çıkan Bülent Tetik isimli vatandaş evdeki çöpleri çöp konteynerine attı. O sırada yanında bulunan kızı peçete sarılı halde olan 4-5 adet altını da çöp niyetine poşetin içine attı. Durum böyle olunca çöpler ve altınlar karıştı. Ardından da ortaya çıkan manzara işte bu.

İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor
CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu

ALTINLARIN 10 BİN TL DEĞERİNDE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Ekipler o altınları bulmak için aramalarına devam ediyorlar. Peçeteye sarılmış haldeki 4-5 adet altın, yaklaşık olarak 10 bin TL değerinde olduğu tahmin ediliyor. O altınları bulma için şu anda hummalı bir çalışma söz konusu. Tabi ekiplerin işi oldukça zor. Zira bir poşetin içindeki o altınları bulmak çok da mümkün değil.

"POŞETLER TEK TEK AÇILIP BAKILIYOR"

Bir hayli kötü koku içinde o vatandaşın altınlarını bulmak için ekiplerin yoğun bir çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda çalışmalar altınları bulmak için tüm hızıyla devam ediyor. Henüz bir ipucuna ulaşılabilmiş değil. Tek tek poşetler açılıp altınlar bulunmaya çalışıyor. Oldukça ilginç bu anları da getirmiş olduk ekranlarınıza burada çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor
Haber Yorumları (10)
KUYUMCU: altınları unut altınları arayan vatandaşa bagışla sen çöpe at başkası arasın yok öyle
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VATANDAŞ: Belediyenin başka işi yok mu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KUYUMCU: yakın çöpleri bi güzel kalan atıkları arayın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu Emre Taşdemir Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 14:52:14. #1.15#
title