İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 15-16 Ağustos İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ağustos İstanbul Ataşehir su kesintisi saatleri...

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Ataşehir su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BARBAROS MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.08.2025 12:42:15

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.08.2025 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

