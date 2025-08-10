İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 10-11 Ağustos İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 10-11 Ağustos İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Ağustos İstanbul Ataşehir su kesintisi saatleri...

Ataşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Ataşehir su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ESATPAŞA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 10.08.2025 14:07:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.08.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 10-11 Ağustos İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: ÖRNEK MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 10.08.2025 14:07:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.08.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 10-11 Ağustos İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: FETİH MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 10.08.2025 14:07:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.08.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 10-11 Ağustos İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.