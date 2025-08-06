İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 6-7 Ağustos İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 6-7 Ağustos İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Arnavutköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ağustos İstanbul Arnavutköy su kesintisi saatleri...

Arnavutköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HADIMKÖY MAH.

Arıza Açıklaması: TELEKOMÜNIKASYON ŞIRKETLERI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.08.2025 16:08:38

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.08.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 6-7 Ağustos İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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