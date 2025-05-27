İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 27-28 Mayıs İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 27-28 Mayıs İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Arnavutköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Mayıs İstanbul Arnavutköy su kesintisi saatleri...

Arnavutköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ÖMERLİ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.05.2025 15:13:48

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.05.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 27-28 Mayıs İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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