İstanbul ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi! 4 Haziran Arnavutköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Arnavutköy elektrik kesintisi listesi! 4 Haziran günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Haziran günü İstanbul Arnavutköy ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Arnavutköy elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Arnavutköy elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Arnavutköy elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-06-03 18:00:00 - 23:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 03/06/2025 18:00:00 - 03/06/2025 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-03 00:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KOVANLIK, İZZET BEGOVİÇ sk bölgelerinde 03/06/2025 00:00:00 - 03/06/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-03 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 03/06/2025 09:00:00 - 03/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.