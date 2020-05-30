İSTANBUL-ANADOLU YAKASI'NDA BOŞ KALAN MEYDANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
15 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar ve Kadıköy Meydanı boş kaldı.
30.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:08
15 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar ve Kadıköy Meydanı boş kaldı. Boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Denetim yapan polis memurları ve görevliler haricinde Üsküdar ve Kadıköy Meydanı'nda sessizlik hakimdi. Yasak nedeniyle boş kalan meydanlar güvercin ve martılara kaldı. Boş meydanlar havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA