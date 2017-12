İstanbul'a Yeni Mekan Hypnos Hall

Hypnos Hall işletmecisi Ufuk Gündoğdu sorularımızı yanıtladı.



Röportaj: Gökhan Orman



Mekanların saman alevi gibi parlayıp söndüğü bir şehirde yaşıyoruz. Müşteri profilinizi koruyabilecek misiniz?



Hypnos Hall, İstanbul'un eğlence anlamında ciddi bir ihtiyacını karşılamak için açıldı. Baştan itibaren kaliteyi koruduğunuz zaman profilin sabit kalacağı inancındayız. Kendimize güveniyoruz ancak ülkemizdeki tüketim çılgınlığının da farkındayız. Bu yüzden her hafta yeni etkinlikler, Dj'ler ler ve farklı sunumlarla iyi müzik ve eğlencenin adresi olmak için çabalıyoruz.



Hypnos Hall 'da bizi hangi sürprizler bekliyor ?



Daha önce ülkemize gelmemiş ünlü isimler ve yakın zamanda başlayacağımız konser maratonu olarak ipuçlarını verebilirim.



Hypnos hall, istanbulun merkezine bomba gibi düştü. Burası müzik ve dans sevenlere ne vaat ediyor?



Keyifli zaman, kaliteli müzik ve gerçek anlamda eğlence… Her hafta sonu festival tadında unutulmaz anlar yaşatıyoruz.



Hypnos'un müzik tarzını nasıl tanımlayabiliriz?



Elektronik tabanlı tüm müzik çeşitleri diyebiliriz. Tech-house, techno, deep house, etnik müzik, elektronika ve chill-out gibi.



Mekanın mimarisinde bir hangarı seçme nedeniniz nedir?



Gerçekleştirmek istediğimiz projedeki ses sistemi ve gelecek kalabalığı göz önünde bulundurursak şehir içinde olmamız imkansızdı. Kemerburgaz Caddesi hem şehrin farklı merkezlerine çok yakın hem de şehir kalabalığından ve yerleşim bölgesinden uzakta. Lokasyonun önemi de bu. Evet, Berghain gibi insanların saatlerce kalıp, eğleneceği bir mekan olacak. Çünkü İstanbul bunu hak ediyor.



Hangi ünlü Dj'ler müzik severlerle buluşacak ?



İlk iki ayda Guti, Morgan, Kiasmos, Gui Boratto, Birds of Mind, Anna, Acid Pauli, Art Departmant ve Edu Imbernon gibi çok iyi isimleri ağırladık. 2018 de çok hareketli olacak. Stephan Bodzin, Tale of Us, Olafur Arnalds (Kiasmos), Maceo Plex ve daha fazlası yine Hypnos'da müzik severlerle buluşacak.



Yatırımı yapan kim?



Swiss Entertainment Group adında İsviçreli bir yatırım grubu. Hypnos da eğlence sektöründeki ilk projeleri.



İlk durak neden İstanbul?



İstanbul'daki ciddi potansiyeli fark ettikleri için bence doğru bir yatırım oldu. Coğrafi konumundan dolayı, diğer önemli duraklara ulaşmak için de stratejik bir adım.



Fiyat politikanız nasıl?



Öyle korkulacak rakamlar değil, gayet uygun… Erken satış ile başlayan dört kategoride bilet satışımız olacak. VIP bölümleri için giriş ücreti veya bilet alımı olmayacak.



Yılbaşı programınız netleşti mi?



Yeni yıla girerken de unutulmaz anlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Cuma'dan Pazartesi'ye uzanan, inanılmaz bir programımız olacak. Line Up buna göre belirlenecek, yine ünlü Dj'ler setin başında olacak ve gelenler hiç ara vermeden günlerce eğlenebilecek. ya da evlerine gidip döndüklerinde, eğlenceye kaldıkları yerden devam edecekler.