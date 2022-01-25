İstanbul'a seyahat edenlere Gebze Belediyesi'nden yardım eli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'a seyahat edenlere Gebze Belediyesi'nden yardım eli

İstanbul'a seyahat edenlere Gebze Belediyesi'nden yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Farklı illerden seyahat firmalarıyla yolculuk yapan ve kar yağışı nedeniyle Gebze'de indirilen yolcuların yardımına Gebze Belediyesi ekipleri yetişti.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Farklı illerden seyahat firmalarıyla yolculuk yapan ve kar yağışı nedeniyle Gebze'de indirilen yolcuların yardımına Gebze Belediyesi ekipleri yetişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte işbirliği içerisinde çalışma yürüten Gebze Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlar; İstanbul'da bulunan ikametlerine güven içerisinde varabilmeleri için otobüsler aracılığıyla Marmaray Gebze istasyonuna taşındı. Geceyi Gebze'de geçiren vatandaşlar, güvenle konakladı. Vatandaşları ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın İstanbul'da bulunan ikametlerine güven içerisinde gidebilmeleri için Marmaray istasyonuna sevkleri ekiplerimiz tarafından ivedi bir şekilde gerçekleştirildi. Ayrıca zabıta personellerimiz vasıtasıyla bu akşam ilçemizde ikamet edecek vatandaşlarımızın otellere ve konaklama tesislerine sevki için de gerekli desteği sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İstanbul'a seyahat edenlere Gebze Belediyesi'nden yardım eli

İstanbul'a seyahat edenlere Gebze Belediyesi'nden yardım eli

İstanbul'a seyahat edenlere Gebze Belediyesi'nden yardım eli

İstanbul'a seyahat edenlere Gebze Belediyesi'nden yardım eli

İstanbul'a seyahat edenlere Gebze Belediyesi'nden yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gebze Belediyesi, İstanbul, Gebze, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title