İstanbul'a sarı kodlu lodos uyarısı

İSTANBUL (DHA) - Geçtiğimiz günlerde başta Marmara Bölgesi olmak üzere yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan ve hayatı adeta felç ederek 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan fırtınanın ardından Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi.

İSTANBUL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a yarın için yapılan sarı kodlu uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

MARMARA BÖLGESİ DE UYARILDI

Meteoroloji Marmara Bölgesi içinde ayrı bir uyarıda bulundu. Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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