İstanbul'a kar yağacak mı? Kar yağışı kaç gün sürecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre soğuk ve yağışlı hava yeniden tüm yurdu etkisi altına alacak. Yurdun büyük kesiminde kar yağışı görülecek ve yağışların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da sıcaklık 8, İstanbul'da 7, İzmir'de ise 15 derece olacak. Türkiye'nin üç büyük şehrinde de sağanak yağış görülecek. Erzurum, Muş, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde ise kar yağışının şiddetli olabileceği belirtiliyor.

SAĞANAK YERİNİ KARA BIRAKACAK, HAFTA SONU DEVAM EDECEK

Yarın ise birçok kentte sağanak yağış yerini kar yağışına bırakacak. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum ve çevre illerinde kar yağışının çok şiddetli olması bekleniyor. Perşembe günü ise kar yağışı batı bölgelerde de kendini gösterecek. Kar yağışı hafta sonu boyunca devam edecek.

İSTANBUL'DA SON 35 YILIN EN KUVVETLİ YAĞIŞI OLABİLİR

Bu sene ocak ve şubatta yoğun kar yağışı alan Türkiye, yarından itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Uzmanlar, 1987'den sonra en güçlü karın yağacağını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yarın gece karla karışık yağmur, perşembeden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir" uyarısını yaptı.

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