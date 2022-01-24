İstanbul'a inemeyen Kazakistan ve Kırgızistan uçakları Samsun'a indi
Kazakistan ve Kırgızistan'dan İstanbul'a doğru havalanan yolcu uçakları, yoğun kar yağışından hava ulaşımının aksaması dolayısıyla Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
İSTANBUL (İHA) - Kazakistan ve Kırgızistan'dan İstanbul'a doğru havalanan yolcu uçakları, yoğun kar yağışından hava ulaşımının aksaması dolayısıyla Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
Türk Hava Yollarına ait Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten kalkan TK347 kuyruk numaralı uçak ve Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'dan kalkan TK355 kuyruk numaralı yolcu uçakları İstanbul Havalimanı'ndaki yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun'a yönlendirildi.
Uçaklar Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na yaklaşık 2 saat önce iniş yaptı. Uçaklardaki yolcular otele yerleştirildi.
(İHA)