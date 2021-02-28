İstanbul'a göktaşı (meteor) mu düştü? Türkiye'de düşen meteor videosu sosyal medyanın gündeminde
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İstanbul'a göktaşı (meteor) mu düştü? Türkiye'de düşen meteor videosu sosyal medyanın gündeminde

28.02.2021 23:12 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:15
İstanbul'a göktaşı (meteor) mu düştü? Türkiye'de düşen meteor videosu sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medyada gündeme gelen videolardan biri olan göktaşı düşmesi büyük merak topladı. Bu kapsamda vatandaşlar İstanbul'a göktaşı (meteor) mu düştü? Türkiye'ye meteor mu düştü? sorusunun yanıtını aradı.

Sosyal medyada yer alan meteor görüntülerinin ardından "Türkiye'ye meteor mu düştü?" sorusu sorulmaya başlandı. "Göktaşı düştü" iddiaları sonrası meteor videosu birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Peki, farklı illerden görülen doğa olayı meteor düşmesi mi? Birkaç saniyeliğine geceyi aydınlatan ışık hüzmesi göktaşı olarak yorumlandı.

İSTANBUL'A GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?

Dün gece saat 22.57'de yurdun özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun'un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı.

Birçok kişinin gök taşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme oturdu.

GÖKTAŞI (METEOR) NEDİR?

Göktaşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır.Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya Dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.

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