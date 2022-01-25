İstanbul'a girişler yasaklanınca otogarda yoğunluk oluştu

Şehirlerarası otogarda otobüsler bekletiliyor

KOCAELİ - Kocaeli'de, İstanbul istikametinin trafiğe kapatılmasıyla birlikte şehir dışından gelen otobüsler Kocaeli otogarında yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, Anadolu ile Avrupa'yı bir birine bağlayan TEM Otoyolu'nu da etkiledi. Araçların İstanbul'a geçişleri yasaklanırken, otobüsler Kocaeli Otogarı'nda durmak zorunda kaldı. Farklı farklı şehirlerden İstanbul'a giderken Kocaeli'den geçmek zorunda kalan şehirlerarası yolcu otobüsleri İzmit Otogarı'nda bekliyor.

"Sabah 06.00'dan beri buradayız"

Saatlerdir gardan beklediklerini ifade eden bir yolcu, "Bingöl'den İstanbul'a gidiyoruz. 22 saattir yoldayız. Bugün de sabah 06.00'dan beri buradayız. Yolun açılmasını bekliyoruz" dedi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de otogarda güvenlik tedbirlerini arttırdı.