İstanbul'a bir daha kar yağacak mı? 20 Ocak hava yarın nasıl olacak?

Ülkemizde görülen kar yağışlarının ne kadar süre devam edeceği İstanbullular tarafından da araştırılan konular arasında yerini aldı. Bunun üzerine vatandaşlar İstanbul'a bir daha kar yağacak mı? Hava yarın nasıl olacak? sorularının cevaplarını araştırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya'nın kuzey kesimleri, Samsun, Rize, Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Şanlıurfa, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL'A BİR DAHA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışının ne kadar süreceği merak konusu oldu. İstanbul'da bir daha kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıkları da günden güne yükseliyor. Ancak MGM tarafından yapılan uyarıda zirai don uyarısı dikkat çekti. İstanbulluların zirai don uyarısına dikkat etmesi gerekiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden başlayarak, 21 Ocak Perşembe sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz kıyılarında hafif; Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında orta; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında ise orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.