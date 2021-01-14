İstanbul'a beklenen kar geliyor! Valilik cuma gününü işaret etti
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İstanbul'a beklenen kar geliyor! Valilik cuma gününü işaret etti

14.01.2021 00:20 | Son Güncelleme: 14.01.2021 00:56

Kuraklıkla boğuşan İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Valiliği de, ilde cuma günü karla karışık yağmurlu, cumartesi günü aralıklı kar yağışının beklendiğini açıkladı.

Barajları alarm veren İstanbul'a kar yağışıyla ilgili müjdeli haber geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada, cumartesi günü karla karışık yağacak yağmurun akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bırakması beklendiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin sitesinden yapılan açıklamada, havanın yarın ve cuma günü aralıklı yağmurlu geçmesi beklendiği, cumartesi akşam saatlerinde kar yağışlı geçmesi tahmin edildiği aktarıldı.

METEOROLOJİ, 'KAR YAĞIŞI 4 GÜN SÜRECEK' DEMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerinde de İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olacağı belirtilmişti. Cuma günü öğleden sonra başlayacak olan kar yağışının Pazartesi gününe kadar devam edeceği ifade edilmişti.

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

14.01.2021 Perşembe: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 3°/ 6° derece olması bekleniyor.

15.01.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1°/ 5° derece olması bekleniyor.

16.01.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 0°/ 4° derece olması bekleniyor.

17.01.2021 Pazar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 0°/ 2° derece olması bekleniyor.

18.01.2021 Pazartesi: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının -2°/ 4° derece olması bekleniyor.

Rüzgârın; Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların; hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a beklenen kar geliyor! Valilik cuma gününe işaret etti
İstanbul'a beklenen kar geliyor! Valilik cuma gününü işaret etti
Haber Yorumları (1)
ADANALI: bizim adanaya da gelse de kar pislikler temizlense, bu arada hindistan''''da gurbetteyiz malum ekmek parası burdan tüm adana''''da ki akrabalarıma selam olsun, yıllık izne çıktık 3 arkadaş 15 gün izinimiz yürüyerek geleceğiz inşallah adanaya 2 gündür yoldayız abudabiye yeni vardık toplam 13 gün içinde başımıza birşey gelmezse adanadayız 2 gün kalıp döneceğiz artık bu da yeter
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