İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

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İstanbul 4,3'lük deprem artçı mı, öncü mü?

İstanbul 4,3'lük deprem artçı mı, öncü mü?
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İstanbul'da 23 Nisan çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar etkisini sürdürüyor. Peki, İstanbul 4,3'lük deprem artçı mı, öncü mü?

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD, 3,5 ve 4.3 büyüklüğünde iki depremin daha meydana geldiğini duyurdu. İstanbul 4,3'lük deprem artçı mı, öncü mü?

DAKİKALAR SONRA YENİDEN SALLANDI

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında peş peşe iki deprem daha meydana geldi. AFAD, saat 20:21'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oluştuğunu duyurdu.

3.5'lik depremden dakikalar sonra saat 20:33'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 20:33'te kaydedilen sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

İstanbul 4,3'lük deprem artçı mı, öncü mü?

İSTANBUL 4,3'LÜK DEPREM ARTÇI MI, ÖNCÜ MÜ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depremin artçı mı öncü mu olduğu konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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