İstanbul 3. bölge belediye başkanları Güngören'de toplandı
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İstanbul 3. bölge belediye başkanları Güngören'de toplandı

İstanbul 3. bölge belediye başkanları Güngören'de toplandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul 3. bölge belediye başkanları kahvaltıda Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in konuğu oldu.

AK Parti İstanbul 3. bölge belediye başkanları kahvaltıda Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in konuğu oldu.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı katıldı. Toplantıda katılımcılar, yerel yönetim hizmetleri ve ileriye dönük çalışmalar konusunda istişarede bulundu.

"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU"

Belediye binasında bir araya gelen başkanlar, kahvaltının ardından toplantı salonunda toplanarak Güngören Belediyesi'nin yerel yönetim çalışmaları ve geleceğe dönük projeleri hakkında bilgiler alarak Başkan Demir'e teşekkür etti. Önemli değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Demir, "Görev yaptığımız bölge adına neler yapabiliriz diyerek fikir alışverişinde bulunduk. Konuklarımızı ağırlamaktan onur duydum. İştiraklerinden dolayı misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.


İstanbul 3. bölge belediye başkanları Güngören'de toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İstanbul 3. bölge belediye başkanları Güngören'de toplandı - Haberler
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