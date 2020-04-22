İSTANBUL 23 Nisan coşkusu Sultangazi'de erken başladı 23 Nisan coşkusu Sultangazi'de erken başladıOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadan kutlamak zorunda kalan çocuklara Sultangazi Belediyesi bayramı kapılarına getirdi.

23 Nisan coşkusu Sultangazi'de erken başladı

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadan kutlamak zorunda kalan çocuklara Sultangazi Belediyesi bayramı kapılarına getirdi.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar bayramlarını evde kutlayarak geçirecekler. Sultangazi Belediyesi de çocukların bayramı evlerinde güzel geçirmesi için ekipler halinde onları eğlendirmek için sokaklara çıktı. Masal kahramanları, hokkabazlar ve palyaçolardan oluşan ekipler, ilçeyi dolaşarak çocuklara ve mahalle sakinlerine hediyeler dağıttı. Müzikler eşliğinde keyifli anlar yaşayan Sultangazi sakinleri ve ekipler renkli görüntüler ortaya çıkardı.

ÇETİN : 'ÇOCUKLARIMIZA MORAL OLDU'

Mahalle sakini Naime Yıldız Çetin, çocuklar için moral olduğunu söyledi. Böyle bir kutlamayı Sultangazi Belediyesi'nden gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Çetin, 'Çocuklara moral oldu bunlar. Hepsi sıkıldı evlerde. Yaklaşık bir aydır evden hiç dışarı çıkmıyorlar. O yüzden çok güzel bir uygulama. Çocuklarımız çok mutlular şu an. Bir çok yerde benzer etkinlikler yapılıyor. Sultangazi'de böyle bir uygulama yok diye düşünüyordum ama yapıldığını görünce çok sevindim. Gerçekten çok hoşumuza gitti' şeklinde konuştu.

GEZER : 'LÜTFEN ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN'

Sağlık çalışanı Atilla Gezer, vatandaşların sokağa çıkmamaları gerektiğini bir kez daha vurguladı. Sultangazi Belediyesi'nin kutlamasını da çok beğendiğini ifade eden Gezer, 'Halkımızın sağlığı, geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği için 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkmamasını rica ediyorum. Hatta zorunlu haller dışında kimsenin sokağa çıkmamasını istiyoruz. Ben sağlık çalışanı olduğum için dışarıdayım. Bu uygulamayı da çok güzel buluyorum. Özellikle çocuklarımız için gayet olumlu bir uygulama' şeklinde konuştu.

ÖZDEMİR : 'ATATÜRK'ÜN BU GELENEĞİNİN BÖYLE KUTLANMASI MUTLULUK VERİCİ'

Mahalle sakinlerinden Elif Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın böyle bir coşkuyla kutlandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Belediye ekiplerine de teşekkür eden Özdemir, 'Çok mutluyum, bizlerin bugünlere gelmesinde emeği olan Atatürk'ümüzün bu büyük geleneğinin yaşatıldığı için çok mutluyum' dedi.

Kaynak: DHA