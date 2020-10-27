İstanbul'da sis etkili oluyor

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA İstanbullular güne sisle uyandı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA İstanbullular güne sisle uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle boğazda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeniyle görülmez hale geldi. Sis nedeniyle sürücülerin oldukça yavaş gittikleri görüldü.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ