İstanbul'da sis etkili oluyor
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İstanbul'da sis etkili oluyor

27.10.2020 06:44 | Son Güncelleme: 27.10.2020 06:51
İstanbul'da sis etkili oluyor

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA İstanbullular güne sisle uyandı.

 Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA İstanbullular güne sisle uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle boğazda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeniyle görülmez hale geldi. Sis nedeniyle sürücülerin oldukça yavaş gittikleri görüldü. 

İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da sis etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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