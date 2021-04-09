İşrak namazı nedir? İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namaz vakti!
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İşrak namazı nedir? İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namaz vakti!

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İşrak namazı nedir? İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namaz vakti!

İşrak namazı, kuşluk ve duha namazı olarak da bilinen İşrak namazı nedir? İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namaz vakti! İşrak namazı rekatları haberimizde yer almaktadır.

İşrak namazı, kuşluk ve duha namazı olarak da bilinen İşrak namazı nedir? İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namaz vakti!İşrak namazı rekatları haberimizde yer almaktadır.

İŞRAK NAMAZI NEDİR?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

KUŞLUK (DUHA İŞRAK) NAMAZI NASIL KILINIR?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

1. Rekat duha namazı

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2.Rekat duha namazı

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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