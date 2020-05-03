İsraillilerden koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto

Binlerce İsrailli, Kudüs, Tel Aviv, Bir'us Seb'a ve Kefr Kasım kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto etti.

Binlerce İsrailli, Kudüs, Tel Aviv, Bir'us Seb'a ve Kefr Kasım kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto etti.

Yediot Aharonot gazetesi internet sitesinden verilen bilgiye göre, sosyal mesafe kuralına uygun hareket eden göstericiler, ülkede ekonomik krizin derinleşmesine katkıda bulunanların istifasını istedi.

Öte yandan hükümetin bugün, hayatın normale dönmesi hedefiyle Kovid-19 kapsamında uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesi konusunu görüşeceği belirtildi.

Kanal 13 televizyonunda, kısıtlamaların hafifletilmesi için Maliye Bakanlığının 4 aşamalı bir plan hazırladığı ifade edildi.

Bu plana göre, öncelikle alışveriş merkezleri, ardından doğal sit alanları ve müzeler, üçüncü aşamada, sinema, tiyatro, lokanta ve jimnastik salonları zorunlu hallerde kullanılmak üzere uçakla seyahat ve son olarak da yüzme havuzları ve gece kulüplerinin açılması düşünülüyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 229'a ulaştığı, 84 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 185'e çıktığı bildirildi.

Kaynak: AA