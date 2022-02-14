İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kurduğu çadır kaldırıldı

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde onlarca fanatik yerleşimciyle olayları tırmandıran çadırı, polis tarafından kaldırıldı. Çadırın kaldırılmasına rağmen Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında gerginlik devam etti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'de Filistinlilere destek için Şeyh Cerrah Mahallesi'ne geldi.