İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kurduğu çadır kaldırıldı - Haberler
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İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kurduğu çadır kaldırıldı

AA, Faiz Abu Rmeleh - Güncel
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İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde onlarca fanatik yerleşimciyle olayları tırmandıran çadırı, polis tarafından kaldırıldı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde onlarca fanatik yerleşimciyle olayları tırmandıran çadırı, polis tarafından kaldırıldı. Çadırın kaldırılmasına rağmen Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında gerginlik devam etti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'de Filistinlilere destek için Şeyh Cerrah Mahallesi'ne geldi.

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kurduğu çadır kaldırıldı

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kurduğu çadır kaldırıldı

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kurduğu çadır kaldırıldı

AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel

Milletvekili, Doğu Kudüs, Polis, İşgal, Güncel, Haberler

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