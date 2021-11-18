İsrailli araştırmacılar yüz kaslarındaki hareketlerden yalanı tespit eden yapay zeka geliştirdi

TAU, yeni teknolojinin, gerçek yaşamda karşılaşılabilecek birçok farklı senaryoda aldatmaya yönelik davranışları tespit edebilen kamera ve yazılımların geliştirilmesini sağlayabileceğini kaydetti.

Açıklamada, araştırmacıların yeni teknolojiyi kullanarak deneylere katılanların söylediği yalanları yüzde 73 gibi yüksek bir oranda doğru tespit ettiği bildirildi.

Brain and Behavior dergisinde yayımlanan çalışmada TAU araştırmacıları iki farklı grup yalancı tespit etti: Yalan söylerken çene kaslarını harekete geçirenler ve kaşlarını harekete geçirenler.

Araştırma TAU'nun geliştirdiği, kas ve sinirlerin hareketlerini izleyip ölçen elektrotlar içeren yumuşak yüzeyli yapışkanlı etiketlerle gerçekleştirildi.

Araştırmacılar gelecekte yüz kaslarının gerçek hareketlerine dayanarak yalanları tespit edecek video yazılımlarının geliştirilmesiyle, elektrotların gereksiz hale gelebileceğini belirtti.

İsrailli bilim insanları; bankalar, havalimanları, polis sorguları ve çevrimiçi iş mülakatlarında yüksek çözünürlüklü kameralar kullanarak yalanları tespit etmenin yararlı olabileceği sonucuna vardı.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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