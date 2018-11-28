İsrailli Akademisyenlerin, Güney Afrika'daki Konferansa Katılımları İptal Edildi

İsrailli akademisyenlerin, Güney Afrika'daki Stellenbosch Üniversitesinde düzenlenecek konferansa katılımlarının, "Yahudi ulus devlet" kanununa tepki olarak iptal edildiği belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail'in Biru's Sebi (Beer Şeva), Kudüs İbrani ve Tel Aviv üniversitelerinde görevli bazı akademisyenlerin, gelecek hafta Güney Afrika'daki Stellenbosch Üniversitesinde düzenlenecek konferansa katılımları, Filistin ve Güney Afrikalı boykot gruplarının çabaları neticesinde iptal edildi.

Haberde, boykot gruplarının, Stellenbosch Üniversitesindeki konferansı organize edenlere geçen perşembe, İsrailli akademisyenlerin katılımının iptali için bir yazı gönderdiği, bu talebe, "Yahudi ulus devlet" yasasının gerekçe gösterildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca boykot eden aktivistlerin ayrıca "İsrail'in Gazze'ye saldırdığı, Batı Şeria'yı işgal ettiği, Filistinli aktivistleri öldürdüğü ve işkence yaptığı bir zamanda 'uzlaşı, hoşgörü ve aftan bahsetmesi mümkün değildir." ifadesine yer verildi.

Güney Afrika'daki Stellenbosch Üniversitesinde gelecek hafta düzenlenecek konferansta, "Tanıma, Tazminat ve Uzlaşma" başlığı altında "ulusal tarihi şoklar" konusunun ele alınması bekleniyor.