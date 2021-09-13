İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi
AA / Ashraf Amra - Haberler | Güncel
İsrail savaş uçaklarının bombaladığı yerde oluşan hasardan detaylar Bombanın düştüğü yerde oluşan çukurdan detay GAZZE - İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçaklarının bombaladığı yerde oluşan hasardan detaylar
Bombanın düştüğü yerde oluşan çukurdan detay GAZZE - İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi. Gazze'nin orta kesimindeki Deyr El Balah kentine düzenlenen saldırıda Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir nokta vuruldu.