İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi - Haberler
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İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

AA / Ashraf Amra - Haberler | Güncel

İsrail savaş uçaklarının bombaladığı yerde oluşan hasardan detaylar Bombanın düştüğü yerde oluşan çukurdan detay GAZZE - İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının bombaladığı yerde oluşan hasardan detaylar

Bombanın düştüğü yerde oluşan çukurdan detay GAZZE - İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi. Gazze'nin orta kesimindeki Deyr El Balah kentine düzenlenen saldırıda Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir nokta vuruldu.

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi
AA / Ashraf Amra - Son Dakika Haberleri
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi
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Haber: İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi - Haberler
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