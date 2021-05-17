İsrail saldırıları, Fas'ın 50 farklı şehrinde protesto edildi
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İsrail saldırıları, Fas'ın 50 farklı şehrinde protesto edildi

İhlas Haber Ajansı / ENES YILDIRIM - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail saldırıları, Fas'ın 50 farklı şehrinde protesto edildi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Fas'ın 50 şehirde eş zamanlı olarak protesto edildi.

- İsrail saldırıları, Fas'ın 50 farklı şehrinde protesto edildi

RABAT - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Fas'ın 50 şehirde eş zamanlı olarak protesto edildi.

Fas'ta bulunan Filistin'i Destekleme Komitesi'nin çağrısı ile on binlerce Faslı korona virüs kısıtlamalarına rağmen Filistin'i desteklemek için meydanlara attın etti. Fas'ın 50 şehrinde yaşayanlar eş zamanlı İsrail saldırılarını protesto etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösterilerde İsrail'in Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı. Gösterilerin başkent Rabat'taki adresi Fas Parlamento binası oldu. "Halk (İsrail ile) normalleşmeyi istemiyor" sloganları atan grup, Fas Krallığı ile İsrail arasındaki normalleşme sürecini hedef aldı. Eylemciler eski şehir bölgesi yönüne yürümek isterken, polis Had Meydanı'na gitmek isteyen göstericilere izin vermedi. Kalabalık tekrar parlamento karşısındaki alana dönerek Filistin'i Destekleme Komitesi adına kısa bir açıklama yapıldı. Eylemin ardından göstericiler olaysız bir şekilde dağıldı.

Fas ile İsrail ilişkilerinde normalleşme

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin kurulacağını açıklamış, aynı gün eski ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı. İsrail de 11 Ocak'ta iki ülke arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından eski Mısır Büyükelçisi David Govrin'i Fas'a geçici diplomatik misyon şefi olarak atamıştı. 5 Mayıs tarihinde ABD-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin yayınına konuk olan Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ise İsrail ile karşılıklı üst düzey ziyaretlerin olabileceğini söylemişti.

İsrail saldırıları, Fas'ın 50 farklı şehrinde protesto edildi
İsrail saldırıları, Fas'ın 50 farklı şehrinde protesto edildi
İsrail saldırıları, Fas'ın 50 farklı şehrinde protesto edildi
İsrail saldırıları, Fas'ın 50 farklı şehrinde protesto edildi
İsrail saldırıları, Fas'ın 50 farklı şehrinde protesto edildi
İsrail saldırıları, Fas'ın 50 farklı şehrinde protesto edildi
İsrail saldırıları, Fas'ın 50 farklı şehrinde protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES YILDIRIM

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