İsrail Polisinin Gözaltına Aldığı Türk, Şehit Olma Arzusuyla Ellerine Kına Yakmış

İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde dün yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı bugün akşam saatlerinde çıkarıldıkları İsrail mahkemesince kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Mahkemede rabia işareti yapan Mehmet Kargılı'nın ellerine kına yaktığı görüldü.

ESKİ ŞEHİR'E GİRMELERİ YASAKLANDI

Batı Kudüs'teki İsrail Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Türk vatandaşları Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç'un, 1 Ocak 2018 tarihine kadar Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine girişleri de yasaklandı.



Kızılırmak ile Gargılı 5'er bin şekel (5 bin 463 lira), Koç ise 11 bin şekel (12 bin 20 lira) kefalet ödemeye mahkum edildi.

ELLERİNİ KINALAMIŞ

Öte yandan mahkeme salonunda rabia işareti yapan Mehmet Gargılı'nın ellerinin şehit olmaya geldiğini sembolize etmesi için kınaladığı görüldü.





