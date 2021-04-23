İsrail polisi yine Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere müdahalesinde ses bombası ve atlı polisleri kullandı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere müdahalesinde ses bombası ve atlı polisleri kullandı.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı ve çevresinde toplandı.

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için ses bombası ve atlı polislere başvurdu.

Filistinliler ise İsrail polisine taş ve hava fişek attı.

Şu ana kadar olaylarda en az 1 kişi gözaltına alındı.

İsrail polisi Ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'da toplanıyor, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale ediyor.

İsrail polisinin dünkü müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat