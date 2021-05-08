Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada
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Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. 205 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırı ve içerideki cemaatin çaresizliği, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, dün akşam da Mescid-i Aksa'ya saldırdı.

ACIMASIZCA SALDIRDILAR

İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanlara saldırırken, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Aksa'ya necis ayaklarıyla giren işgalciler, içerideki Müslümanlara acımazsızca saldırdı.

DÜNYA BU ZÜLME SESSİZ

Baskında, yaklaşık 250 Filistinli yaralandı ve 100'e yakını hastaneye kaldırıldı. İsrail'in saldırganlığına dünya sessiz kalırken, Türkiye en üst düzeyden tepki gösterdi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüsten olduğu açıklandı. Filistin Kızılayı, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurdu. Onlarca yaralanın olduğu saldırı anı sırasında yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

İşte hain saldırıdan fotoğraflar;

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İşte 205 kişinin yaralandığı saldırı anı
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İşte 205 kişinin yaralandığı saldırı anı
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İşte 205 kişinin yaralandığı saldırı anı
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İşte 205 kişinin yaralandığı saldırı anı
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İşte 205 kişinin yaralandığı saldırı anı
Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı: 205 yaralı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı: 205 yaralı
Mescid-i Aksa: Doğu Kudüs'teki olaylarda 200'ü aşkın Filistinli yaralandı, BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı çağrısı' yapıldı
Mescid-i Aksa: Doğu Kudüs'teki olaylarda 200'ü aşkın Filistinli yaralandı, BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı çağrısı' yapıldı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (3)
AYDİN NAVRUZ: okadar cemaat atılın cesurca o alçakların üzerine vatan için savaşın kaçmayın ölürsenizde Allahın evinde mescidi aksada ölün kahrolası israil yok olmadınız gitti -kınayarak bu iş olmazzz eyyy devlet yetkilileri
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OMER TURAN: Bu devletin askeri polisi yokmu hep böyle saldırı oluyor.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
ADEM DÖNMEZ: BUNLAR ALÇAK İNSANLAR.....
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
500
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