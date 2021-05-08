Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada
İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. 205 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırı ve içerideki cemaatin çaresizliği, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, dün akşam da Mescid-i Aksa'ya saldırdı.
ACIMASIZCA SALDIRDILAR
İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanlara saldırırken, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Aksa'ya necis ayaklarıyla giren işgalciler, içerideki Müslümanlara acımazsızca saldırdı.
DÜNYA BU ZÜLME SESSİZ
Baskında, yaklaşık 250 Filistinli yaralandı ve 100'e yakını hastaneye kaldırıldı. İsrail'in saldırganlığına dünya sessiz kalırken, Türkiye en üst düzeyden tepki gösterdi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüsten olduğu açıklandı. Filistin Kızılayı, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurdu. Onlarca yaralanın olduğu saldırı anı sırasında yaşananlar saniye saniye kaydedildi.
İşte hain saldırıdan fotoğraflar;