Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. 205 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırı ve içerideki cemaatin çaresizliği, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.