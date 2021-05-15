İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail uçaklarının, Gazze'nin batısında bir eve düzenlediği saldırıda, aynı aileden 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi.

Saldırıda aynı aileden saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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