Israil Ordusu: Suriye'deki İran hedefleri vuruldu
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Israil Ordusu: Suriye'deki İran hedefleri vuruldu

Israil Ordusu, Golan Tepeleri'ndeki roket ateşine yanıt olarak Suriye'deki düzinelerce İran hedefinin "geniş çaplı" bir hava operasyonuyla vurulduğunu duyurdu.

20.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:34
Israil Ordusu: Suriye'deki İran hedefleri vuruldu

İsrail Ordusu, 'ndeki roket ateşine yanıt olarak 'deki düzinelerce hedefinin "geniş çaplı" bir hava operasyonuyla vurulduğunu duyurdu.


İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye ordusu ve ülkedeki konuşlu İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün onlarca askeri hedefini vurduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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