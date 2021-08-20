İsrail medyası: Fas Kralı, Herzog'a gönderdiği mesajda İsrail'le ilişkileri güçlendirme arzusunu dile getirdi
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İsrail medyası: Fas Kralı, Herzog'a gönderdiği mesajda İsrail'le ilişkileri güçlendirme arzusunu dile getirdi

İsrail medyası: Fas Kralı, Herzog'a gönderdiği mesajda İsrail'le ilişkileri güçlendirme arzusunu dile getirdi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Fas Kralı 6. Muhammed'in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a yazılı mesaj göndererek, ikili ilişkileri güçlendirmek istediği bildirildi.

Fas Kralı 6. Muhammed'in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a yazılı mesaj göndererek, ikili ilişkileri güçlendirmek istediği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre Herzog, Fas Kralı 6. Muhammed'den yazılı bir mesaj aldı.

Kral, mesajında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesini umduğunu belirtti.

Fas Kralı, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesi için atılan adımlardan memnuniyet duyuyorum. Bu atılımları tüm bölge halkının barışına katkı sağlamak için sürdürülebilir kılacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Herzog, 12 Ağustos'ta Fas'ı ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid aracılığıyla Kral 6. Muhammed'e mesaj yollayarak, görüşme davetinde bulunmuştu.

İsrail ile Fas'tan normalleşme adımı

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002'de Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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İsrail medyası: Fas Kralı, Herzog'a gönderdiği mesajda İsrail'le ilişkileri güçlendirme arzusunu dile getirdi - Haberler
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