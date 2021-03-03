İsrail'li bakanın odasındaki skandal harita ortaya çıktı: Gökçeada ve Bozcaada'yı Yunanistan'a vermişler
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İsrail'li bakanın odasındaki skandal harita ortaya çıktı: Gökçeada ve Bozcaada'yı Yunanistan'a vermişler

03.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:49
İsrail'li bakanın odasındaki skandal harita ortaya çıktı: Gökçeada ve Bozcaada'yı Yunanistan'a vermişler

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jonathan Shrier'in, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'i ziyaret etti. Görüşme sonrası çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta ise arka plandaki haritada Bozcaada ve Gökçeada'nın Yunanistan'a ait gösterilmesi tepki çekti.

Yunanistan'da kısa zamanda 5 askeri üs/tesis kuran ABD ile askeri anlaşmalar yapan İsrail, şimdi de Türkiye'ye haritalı bir mesaj gönderdi.

İKİ ADA YUNANİSTAN TOPRAKLARINDA GÖSTERİLDİ

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jonathan Shrier, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası çekilen iki fotoğrafın arka planında, Bozcaada ve Gökçeada'yı Yunanistan'a aitmiş gibi gösteren harita yer aldı.

İsrail'li bakanın odasındaki skandal harita ortaya çıktı: Gökçeada ve Bozcaada'yı Yunanistan'a vermişler

TWITTER'DAN PAYLAŞTILAR

Büyükelçi ziyaret sonrasında haritanın önünde çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabında paylaştı. Aynı mesajı İsrailli Bakan da kendi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. İsrailli Bakan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Bakanı Natasha Philides'le yaptığı görüşmeye ilişkin basın notunda da aynı harita önünde poz verdi.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz sosyal medyadan paylaştığı notta, "Kıbrıs Enerji Bakanı Natasha Philides'i ağırlamaktan mutluluk duydum. Bu, İsrail-Avrupa gaz boru hattının tanıtımını, ülkeler arasındaki elektrik sisteminin bağlantısını ve Afrodit Vichy gaz rezervuarları üzerinde bir anlaşmaya varma girişimini koordine etmeye devam etmek için mükemmel bir fırsattı. İsrail ve Kıbrıs arasında enerji alanında işbirliği hiç bu kadar iyi olmamıştı!" ifadelerini kullandı.

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