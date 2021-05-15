İsrail'in saldırıları ezanı dindiremedi
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İsrail'in saldırıları ezanı dindiremedi

İsrail'in saldırıları ezanı dindiremedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu yıkılan Qlaibo Cami'nin enkazının üzerine çıkan Filistinli bir adam ezan okudu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu yıkılan Qlaibo Cami'nin enkazının üzerine çıkan Filistinli bir adam ezan okudu.

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne aralıksız bir şekilde sürdürdüğü saldırılarda özellikle yerleşim yerlerini hedef alıyor. İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin kuzeyindeki Qlaibo Cami yerle bir olurken, Gazze Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı caminin hedef alınmasını kınadı. Ancak işgalci İsrail'in saldırısı ezanı dindiremedi. Filistinli bir adam yıkılan caminin enkazının üzerine çıkarak ezan okudu. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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