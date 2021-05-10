İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Malatya ve Kilis'te protesto edildi

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması Malatya ve Kilis'te protesto edildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması Malatya ve Kilis'te protesto edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda bir araya gelen Malatya Sivil Toplum Kuruluşları üyesi çok sayıda kişi, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla, tekbirler getirerek, "Kahrolsun İsrail", "Kudüse selam direnişe devam" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Genç Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Oğuzhan Önver, İsrail'in yaptığı zulmü kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirdiğini belirten Önver, kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine çarpmaya devam edeceklerini ifade etti.

Önver, katil İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin, büyük bir hüsrana uğrayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlahi hükmünce hareket edip adalet sağlanıncaya, Mescid-i Aksa ve Kudüs özgürleşinceye, Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Herkes bilsin ve duysun ki

Mescid-i Aksa, barış dini İslamın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte bu kutlu mabed barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Kudüs Filistindir. Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, siyonist işgalden, Filistinliler siyonist vahşetten çok yakında azade olacak. İnanıyor ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacak."

Basın açıklamasının ardından katılımcılar tepkilerini göstermek amacıyla çok sayıda araçla klakson çalarak şehir turu attı.

Kilis

Kilis'te de sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Hacı Faruk Kayabaş Cami önünde başlayan araç konvoyu, kentteki mahalle ve caddeleri turladı, konvoydakiler İsrail aleyhine sloganlar attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Kahrolsun İsrail", "Direnişe devam, Kudüs'e selam", sloganları attı, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Gruptakiler adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Bekir Şen, Filistin'in saldırı altında kirli postallar altında ezildiğini söyledi.

Başını kuma gömenlere inat bir halkın ölüme aldırış etmeden korkak düşmanın üzerine yürüdüğünü belirten Şen, "Unutmak felakettir. Biz bugün burada hatırlama yapmak için, teröre karşı direnen insan onurunu kurtarmak için imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık." dedi.

Kudüs'ün İslam şehri olduğunu vurgulayan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek asgari bir durum arz etmektedir. Yılmayacağız, usanmayacağız. Orada insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi, sözü olacağız. Bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz. Herkes bilsin ve duysun ki Mescid-i Aksa, barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki Kudüs Filistin'dir. Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. ve herkes şunu görecek ki Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, Siyonist işgalden, Filistinliler Siyonist vahşetten çok yakında azade olacak. İnanıyor ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik