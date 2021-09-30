İsrail'in Manama Büyükelçiliği açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'in Manama Büyükelçiliği açıldı

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- İsrail'in Manama Büyükelçiliği açıldı Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği resmi törenle açıldı.

- İsrail'in Manama Büyükelçiliği açıldı

MANAMA - Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği resmi törenle açıldı.

Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği resmi törenle açıldı. Açılış törenine katılan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, "Halklarımızın sonsuza kadar barış ve refah içinde yaşamasını umuyorum. Bugün İsrail, Körfez'de büyük ve tarihi bir adım attı. Büyükelçiliğin açılması aramızdaki siyasi işbirliğini simgeliyor. Ayrıca yılsonuna kadar İsrail'deki Bahreyn Büyükelçiliğinin açılması konusunda da anlaştık" dedi.

İsrail ile Bahreyn arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası bugün ilk kez Bahreyn'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Lapid, daha önce Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile bir araya gelmişti. Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan Lapid, "Bu umut dolu tarihi toplantı için Majesteleri Kral Hamad bin İsa Al Halife'ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Majestelerinin liderliği ve ilhamı gerçek işbirliğine yol açtı ve toplantımız ilişkimizin ileriye giden yolunu belirledi" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İsrail ile Bahreyn arasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

İsrail'in Manama Büyükelçiliği açıldı

İsrail'in Manama Büyükelçiliği açıldı

İsrail'in Manama Büyükelçiliği açıldı

İsrail'in Manama Büyükelçiliği açıldı

İsrail'in Manama Büyükelçiliği açıldı

İsrail'in Manama Büyükelçiliği açıldı

İsrail'in Manama Büyükelçiliği açıldı
İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... İsrail polisi, Kudüs'te Filistinli bir kadını 'bıçaklı saldırı girişimi' iddiasıyla öldürdü

Son dakika haberi... İsrail polisi, Kudüs'te Filistinli bir kadını "bıçaklı saldırı girişimi" iddiasıyla öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Sezai Temelli Vladimir Putin
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail'in Manama Büyükelçiliği açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 00:14:19. #1.17#