İsrail'in hava saldırısının ardından Filistinlilerin çaresizliği kamerada

İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayan Filistinlilerin çaresizliği ise kameralara yansıdı.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken, İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'a düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın ardından Filistinlilerin panik içerisinde koşuşturduğu, yaralı ve ölülere müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı.

GAZZE'DEN KUDÜS'E 7 ROKET ATILMIŞTI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden Kudüs'e 7 roket fırlatıldığı bildirilmiş, roketlerden 1'inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarılmıştı. IDF, geri kalan roketlerin ise boş arazilere düştüğünü ifade etmişti.

Kudüs'ün ardından İsrail'in güneyinde yer alan Sderot kasabasında da siren seslerinin yükseldiği bildirilmişti. Gazze sınırında ise sivil bir aracın roketlerin hedefi olduğu ve araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı ifade edilmişti. Roket saldırısının Hamas tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.

HAMAS, İSRAİL'E ÜLTİMATOM VERMİŞTİ

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçileceği bildirilmiş, Kudüs'teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00'e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu. Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçmiş, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde tüm bomba sığınakları halka açılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı