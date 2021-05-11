"Mescid-i Aksaya yönelik saldırı İsrail rejiminin ırkçılığını ve suçlu doğasının kanıtıdır"
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"Mescid-i Aksaya yönelik saldırı İsrail rejiminin ırkçılığını ve suçlu doğasının kanıtıdır"

'Mescid-i Aksaya yönelik saldırı İsrail rejiminin ırkçılığını ve suçlu doğasının kanıtıdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail'in Mescid-Aksa'ya yönelik saldırısına tepki göstererek, "Mescid-i Aksaya yönelik saldırı İsrail rejiminin ırkçılığını ve suçlu doğasının kanıtıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail'in Mescid-Aksa'ya yönelik saldırısına tepki göstererek, "Mescid-i Aksaya yönelik saldırı İsrail rejiminin ırkçılığını ve suçlu doğasının kanıtıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya hesabından Arapça paylaştığı videolu mesajında, İsrail'in Filistin ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Zarif, "Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve ibadet edenlerin öldürülmesi işgalci İsrail rejiminin ırkçılığını ve suçlu doğasının kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Filistin için tek adil çözümün referandum olduğunu belirten Zarif, "Filistin için tek adil çözüm bu toprakların asıl evlatlarının iradesine bırakılması ve referanduma gidilmesidir" dedi.

"İSLAM ÜLKELERİ İSRAİL SALDIRILARINA KARŞI ACİL ÖNLEM ALMALI"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Müslüman ülkelerinin Meclis Başkanlarına ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e İsrail'in Filistin'e yönelik son saldırılarına ilişkin mektup yazdı. Galibaf, İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik son saldırılarını kınayarak İslam ülkelerinden saldırıların durdurulması için acil önlem alınmasını istedi.

Mektubunda İsrail'in savaş suçu işlediğini belirten Galibaf, son saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Galibaf, "Mazlum ve savunmasız Filistin halkı İsrail rejiminin insanlık dışı saldırılarına maruz kalıyor. Bu saldırılar savaş suçudur ve uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Filistin halkının barışçıl gösteri düzenleme hakkına sahip olduğunu belirten Galibaf, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, "Mescid-i Aksa'da ibadet tüm Müslümanların hakkıdır. Bu hak İsrail rejimi tarafından açıkça ihlal edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan dünden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiği aktarılırken, hayatını kaybedenlerin arasında 9 çocuk ve 1 kadın bulunduğu ifade edildi.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

'Mescid-i Aksaya yönelik saldırı İsrail rejiminin ırkçılığını ve suçlu doğasının kanıtıdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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