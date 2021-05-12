İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin'de protesto edildi
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin ilçesinde protesto edildi.
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin ilçesinde protesto edildi.
Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) öncülüğünde Şirin Bulvarı TOKİ Molla Osman Camisi önünde düzenlenen programa siyasi parti, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, yapılan açıklamayla İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları lanetlendi.
Daha sonra Kudüs, Filistin ve İslam alemi için dua edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak