İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin'de protesto edildi
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İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin'de protesto edildi

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin ilçesinde protesto edildi.

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Nusaybin ilçesinde protesto edildi.

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) öncülüğünde Şirin Bulvarı TOKİ Molla Osman Camisi önünde düzenlenen programa siyasi parti, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, yapılan açıklamayla İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları lanetlendi.

Daha sonra Kudüs, Filistin ve İslam alemi için dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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