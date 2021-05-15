İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti
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İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti

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Avrupa, zalim İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Dün Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un talimatıyla Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilirken, bugün de aynı desteği Çekya sergiledi. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag kalesinden Avrupa Birliği bayrağını indirip yerine İsrail bayrağını çektirdi. Bayrağın çekilmesi sırasında askeri tören düzenlenirken, bando ve mızıka ekibi de marşlarla eşlik etti.

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamlarına Avrupa sahip çıkmaya devam ediyor. Pek çok ülkenin tepki göstermesine karşılık bazı ülkeler İsrail'e İsrail'den çok destek verip katliamı meşrulaştırmaya çalışıyor.

DÜN AVUSTURYA BUGÜN ÇEKYA

Dün Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un talimatıyla Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilirken, bugün de aynı desteği Çekya sergiledi.

İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti

PRAG KALESİNE İSRAİL BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag kalesinden Avrupa Birliği bayrağını indirip yerine İsrail bayrağını çektirdi. AB bayrağının indirilmesi ve İsrail bayrağının çekilmesi sırasında askeri tören düzenlenirken, bando ve mızıka ekibi de marşlarla bu anlarda bayrağın çekilmesine eşlik etti.

AVUSTURYA'DA BAŞBAKANLIK BİNASINA ÇEKİLMİŞTİ

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan İsrail'e skandal bir destek geldi. Kurz akılalmaz bir harekete imza atarak destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi. İsrail bayrağı başbakanlık binasının çatısında dalgalandırıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN TEPKİ: AKLIN, VİCDANIN SUSTUĞU NOKTA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kurz'a sert tepki gösterirken, Kurz'un paylaşımına Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da Avusturya'daki bu anlamsız desteğe tepki göstermiş "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti
İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti
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Haber Yorumları (1)
ADALET : Çanakkale savaşında anzakların kuyruk acıları var ondan İsrail'i destekliyor lar
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
500
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